La brique de jus, pas si saine qu’elle ne paraît

Le petit jus reste la star de nombreux cartables. Perçu comme plus sain qu’un soda par les parents dont les enfants rechignent à boire de l’eau, le jus de fruits ne l’est pas tant que ça. Et il ne peut en aucun cas remplacer l’eau.

Dans le cartable des enfants, la gourde d’eau accompagne souvent le lunch du midi. Pour varier les plaisirs, nombreux sont cependant les parents à glisser également, dans le sac de leur progéniture, un jus. Orange, pomme, multifruits, il y en a pour tous les goûts. Et puis, après tout, c’est nettement plus sain qu’un soda, non ? Détrompez-vous !