Une bibliothèque clandestine pour Afghanes

On le sait, en Afghanistan, les femmes n’ont plus aucun droit. Dans la rue, elles doivent porter le niqab, elles sont exclues des écoles secondaires, elles ne peuvent plus suivre des cours de conduite automobile, etc. Mais certaines résistent, avec courage et audace. Dans un sous-sol d’une maison de Kaboul, les étagères se remplissent d’ouvrages et des centaines de femmes viennent lire et apprendre à lire, c’est ce que nous apprend le site Actualitté. Les ouvrages eux-mêmes ont transité en toute clandestinité, de main en main, pour éviter les contrôles et échapper aux soupçons « Nous avons décidé de faire quelque chose : nous avons ouvert une bibliothèque », explique Zholia Parsi, dirigeante du Mouvement spontané des femmes. « Désormais, nous disposons de plus de 2.100 livres. » En Afghanistan, les femmes, en colère, sont décidées à ne pas attendre les bras croisés. Et le livre est un remarquable instrument de libération.