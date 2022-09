«On a manqué d’humilité en tant qu’espèce»

Omra, Rébecca dite Nyanya, Maggie, Jina et Viviane. Des femmes liées par la famille. Et par une double tragédie. Le combat contre l’installation d’une compagnie pétrolière polluante dans un village tanzanien, contre laquelle la vieille Omra et sa fille Rébecca se battent, explique l’absence de Rébecca chez elle, quand son mari décide de marier leur fille Maggie à un type qu’elle ne connaît pas alors qu’elle s’était promise à Jay. Ce mariage arrangé et les drames qui vont suivre, pour Maggie, qui va finalement être tuée par son mari, et ses filles Jina et Viviane, ainsi que la lutte pour la protection de la nature et son impact sur le destin de ces femmes forment la trame de ce roman ambitieux, qui met en scène des personnages forts, remarquablement peints par Annie Lulu, et des thématiques puissantes : féminisme, égalité du vivant, antispécisme.