Nord Stream: la Commission demande aux 27 de tester la résistance des infrastructures critiques

La commissaire aux Affaires intérieures, Ylva Johansson, l’a annoncé mercredi soir à la télévision allemande ZDF, et la Commission l’a confirmé jeudi à la mi-journée : les États membres vont être contactés afin de tester leurs infrastructures techniques. Il s’agira de convenir du champ d’application, de la méthodologie et du calendrier de ces tests de résistance physique.

La Commission a proposé fin 2020 une directive sur la résilience des entités critiques qui prévoit de tels tests. Cette proposition a fait l’objet en juin d’un accord entre les colégislateurs (Parlement et Conseil) et la Commission espère qu’elle sera adoptée sous peu. L’exécutif européen soutient déjà les États membres à travers des groupes d’experts et des financements de projets, a commenté une porte-parole.