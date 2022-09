Crise énergétique: 22 degrés dans les maisons de repos, qui va payer la note?

Le secteur essaie de faire des économies mais espère aussi une aide des gouvernements fédéral et régionaux.

Entre 2 et 3 euros de plus sur le prix de la journée. C’est la hausse à prévoir sur les factures d’énergie des maisons de repos du pays. Reste à savoir qui va payer la facture alors qu’une indexation est déjà intervenue cette année. Le secteur espère que les gouvernements fédéral et régionaux ne les oublieront pas.