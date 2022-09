Brésil: avec Bolsonaro, une décennie perdue

Après quatre ans à la présidence, Jair Bolsonaro laisse un bilan désastreux, doublé d’un pays divisé. Une majorité de Brésiliens ne veulent plus de lui.

Les spécialistes sont unanimes quant au plus grand pays latino-américain, qu’ils se trouvent en Europe ou au Brésil : aucun ne voit un aspect positif au bilan de Jair Bolsonaro à la tête du Brésil depuis janvier 2019. Une impression générale que le pays a enchaîné les catastrophes économiques, politiques, sociales, écologiques, sanitaires, en plus d’être devenu un véritable paria sur la scène internationale. « On peut à la limite trouver des secteurs où les choses ne se sont pas aggravées, mais de positif, je n’en vois pas », considère Thomas Traumann, politologue à la Fondation Getulio Vargas.