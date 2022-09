L’Allemagne débloque 200 milliards d’euros pour plafonner les prix de l’énergie

Le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé le déblocage de 200 milliards d’euros pour plafonner les prix de l’énergie et soulager les consommateurs face à l’inflation qui ne cesse d’augmenter depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

L’inflation en Allemagne a bondi à 10,0 % sur un an en septembre, la valeur la plus élevée enregistrée depuis décembre 1951.

« Nous nous trouvons dans une guerre de l’énergie pour la prospérité et la liberté », a ajouté le ministre des Finances, Christian Lindner, soulignant que la situation s’était aggravée « après le sabotage par des auteurs inconnus » des gazoducs Nord Stream en mer Baltique.

« Cette guerre de l’énergie a pour but de détruire une grande partie de ce que les gens ont personnellement construit pendant des décennies, de ce qui a été construit pendant des décennies dans la classe moyenne, l’artisanat et l’industrie », a déclaré le ministre.

« Nous ne pouvons pas accepter cela et nous nous défendons », a-t-il ajouté, présentant les nouvelles mesures d’aide comme « une réponse claire à Poutine ».

L’envolée des prix du gaz et de l’électricité depuis la reprise post-Covid et surtout depuis la guerre en Ukraine a abouti à une crise énergétique inédite depuis 50 ans, qui n’épargne aucun pays.

Nombre d’entre eux ont mis en place des dispositifs de soutien aux ménages et aux entreprises et plusieurs, comme la France et l’Espagne, appliquent un plafond aux prix de l’énergie.