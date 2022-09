Grippe aviaire: cinq contaminations détectées depuis une semaine

Deux nouvelles contaminations par la grippe aviaire (H5N1) ont été détectées dans un élevage particulier à Zwevezele (Flandre occidentale) et dans un élevage commercial à Sint-Laureins (Flandre orientale), indique jeudi l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca). Les volailles et oiseaux encore présents seront euthanasiés « afin d’éviter toute autre propagation du virus, et conformément aux législations européennes et belges ».

Depuis le 21 septembre, cinq contaminations ont été confirmées chez des détenteurs professionnels et particuliers d’oiseaux et de volaille en Flandre, menant à la mise en place de zones de protection et de surveillance. Des oiseaux sauvages infectés sont probablement à l’origine des infections, selon l’Afsca.