L’aventure d’un grand savant oublié

Un obstiné, cet Augustin Mouchot : « Il ne faisait pas partie de ces inventeurs capables d’imaginer cent projets à la minute, de se laisser entraîner par des pensées inspirantes à chaque découverte, de voir se presser dans son esprit pêle-mêle des innovations fabuleuses. Mouchot était de ceux qui choisissent une direction à l’aube de leurs travaux et s’y tiennent jusqu’à la fin. » Miguel Bonnefoy aussi, qui écrit ceci dans L’inventeur, le roman qu’il lui consacre : par des détours habiles et qui pourraient passer inaperçus, il relie l’histoire de ce génie oublié du XIXe siècle à quelques-uns de ses précédents romans. L’on voit ainsi, de texte en texte, se tisser les fils d’une œuvre concertée non seulement dans le détail mais aussi comme un vaste projet, dans un ensemble dont on ne sait encore où il le conduira.