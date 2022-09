Un conseiller de Zelensky évoque la fin de la guerre en Ukraine

Selon Oleksiy Arestovych, la guerre en Ukraine ne durera pas plus longtemps que l’été 2023.

Oleksiy Arestovych est l’un des principaux conseillers du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Selon lui, la guerre en Ukraine ne durera pas plus longtemps que l’été 2023. Celui-ci s’est exprimé auprès du journal allemand Bild .

« Je m’attends à voir 100.000 recrues russes, dans un premier temps. Je pense que beaucoup d’entre elles vont mourir. » Selon 7sur7 , ce conseiller estime que des dizaines de nouvelles recrues russes ont déjà été tuées par l’armée ukrainienne (des chiffres qui ne peuvent être vérifiés pour l’instant). Il ajoute que ces recrues sont mal équipées. Il explique : « Ils n’ont que des fusils rouillés et pas de médicaments. Ils n’ont reçu aucune formation. Certains d’entre eux sont recrutés, et sont sur le front cinq jours plus tard. C’est terrible. »

Il ne voit pas quelle stratégie pourrait encore inventer Vladimir Poutine pour remporter cette guerre.