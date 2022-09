A Bruxelles, la Nuit Blanche éclaire les gens

L’événement qui animait annuellement Bruxelles le 1er samedi d’octobre change de nom et de concept. Nouvel objectif : inclure dans la fête habitantes et habitants.

La Nuit Blanche, c’était cette jolie manifestation d’automne où un quartier devenait l’épicentre d’artistes qui le revisitaient en une nuit. Tout s’était éteint avec le covid et, deux ans plus tard, tout se rallume autrement.

« Nous avons rêvé un rendez-vous plus intime qui ferait la part belle au lien social », explique Delphine Houba (PS), échevine de la Culture de la Ville de Bruxelles. « Un rendez-vous où les citoyennes et citoyens de cette ville pourraient s’emparer du processus créatif, en être partie prenante. » En clair, le nom change : Nuit Blanche devient Art + People by Nuit Blanche. Oui, c’est un peu lourd. Mais c’est surtout la forme de l’événement qui évolue « en tenant compte des besoins de lien social, de proximité, d’appropriation de l’art par les habitants ».