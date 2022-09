Une Angleterre des faux-semblants

L’an dernier, pour son dixième roman paru en français chez Sonatine, Robert Goddard résolvait L’énigme des Foster avec un soin particulier à inciser au scalpel les sentiments d’une grande famille industrielle anglaise. Ce passionné d’histoire de 67 ans, qui vit dans les Cornouailles, remet ça avec L’inconnue de Vienne où, une fois de plus, il joue au chat et à la souris avec nos nerfs et nos certitudes.