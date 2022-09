Rénover vite et fort: les grandes manœuvres ont commencé

Rénover, isoler, améliorer, rendre plus efficace, plus durable, plus vert… La feuille de route pour les logements, et plus largement pour tous les bâtiments, est claire. Il faut améliorer à tout prix leurs performances énergétiques. En clair : utiliser le moins d’énergie possible pour chauffer, éclairer, cuisiner, habiter. Sans affecter le bien-être des habitants, mieux encore, en l’améliorant. Par ailleurs, il faut aussi réduire tous les autres impacts négatifs sur l’environnement : mieux gérer les eaux de pluie, utiliser des matériaux plus écologiques, réutiliser les bâtiments et les matériaux et recycler ce qui ne peut pas l’être, préserver les espaces verts, notamment en bétonnant le moins possible, laisser le sol perméable, recourir à des technologies « vertes » et plus sobres, accueillir la biodiversité… C’est le sens de la série d’articles que Le Soir a consacrée cette semaine à l’habitat durable.