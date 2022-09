Yann Moix: «Qu’on me débarrasse de mes livres»

Yann Moix pose un point final à son autobiographie, qui relate la genèse de son premier roman et son entrée dans la galaxie littéraire. Lisez le premier chapitre.

Il convoque Péguy. Cite André Gide. Deux références absolues pour l’écrivain en devenir qu’il était avant la parution de Jubilations vers le ciel, en 1996. Gide qui était au centre du premier numéro de sa revue littéraire Année zéro, en janvier. Pour la sortie du dernier tome de son autobiographie Au pays de l’enfance immobile, passée par Orléans, Reims et Verdun et qui atterrit à Paris, Yann Moix ne jure que par ses maîtres en littérature. Et par la littérature elle-même, son domaine d’excellence.

Jugez plutôt : les derniers mots du roman, où l’auteur relate la soirée qui ponctue la remise de son manuscrit enfin achevé chez Grasset, la nuit tombant sur Paris : « au-dessus d’elle, je le savais bien, s’étalait la vraie nuit, celle dont le noir est moucheté de diamants poussiéreux, de micas concassés, scintillants, et où tout mène – quoi qu’on en dise – aux choses les plus simples ».