Médecine: le concours qui règle 25 années de polémiques

Un numéro Inami pour tous les étudiants en médecine… Après des années de polémiques rythmées par le stress de ne pas pouvoir exercer, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a probablement mis fin à la saga la plus délétère de l’enseignement supérieur ces dernières décennies. A partir de la rentrée 2023, tous les étudiants qui s’inscriront en médecine ou en dentisterie auront la certitude de recevoir un numéro Inami, ce sésame qui permet de pratiquer la médecine. C’est le principe d’un accord passé au printemps dernier entre le gouvernement fédéral et le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, plus particulièrement entre les ministres Frank Vandenbroucke (Vooruit) et Valérie Glatigny (MR). Pierre angulaire de cet accord : l’organisation d’un « concours d’entrée » en lieu et place de l’actuel « examen d’entrée ».