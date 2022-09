Une chienne et l’écriture

Une méditation sur la vie, il faudra préciser quel genre de méditation sur quel genre de vie, sous le regard de Yes, tel est le nouveau roman de Claudie Hunzinger, Un chien à ma table. Le chien, qui est d’ailleurs une jeune chienne, est donc Yes, le sexe déchiré, à l’évidence victime de sévices. Elle a fui, probablement, l’occupant ou les occupants d’une voiture dont les phares avaient plusieurs fois balayé la forêt cette nuit-là, pour échouer chez Sophie et Grieg, couple âgé de plus en plus isolé du monde et plutôt satisfait de l’être. Echouage heureux, à la fois pour Yes qui a trouvé un refuge sûr, et pour les humains dont elle sera le miroir qui reflète leurs vies étroites en apparence – mais aussi ouvertes vers tous les ailleurs puisqu’ils lisent et que Sophie écrit.