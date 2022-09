Dans LéNA cette semaine: Juliette Binoche, l’actrice qui ose dire non

A 58 ans, la Française Juliette Binoche est la seule actrice à avoir décroché un Oscar, un César, un Bafta et le prix de l’interprétation des trois grands festivals du cinéma : Cannes, Venise et Berlin.

Après son Oscar pour Le Patient anglais , elle a rejeté en bloc Hollywood et est retournée en France. « J’ai souhaité rentrer pour tourner avec André Téchiné, le premier qui m’avait donné ma chance à 21 ans », se souvient-elle. « En fait, les propositions d’Hollywood n’étaient pas non plus exceptionnelles… On m’y a proposé Jurassic Park , mais je m’étais déjà engagée à filmer Trois couleurs : Bleu avec Kieslowski : je suis une femme de parole. Par ailleurs, les rôles qu’on m’y a confiés ne m’ont pas semblé passionnants : un petit rôle dans Indiana Jones et la dernière croisade et, dans La liste de Schindler, celui d’une fille que l’on bat et tue. J’étais enceinte et cette situation ne m’a pas enthousiasmée… »