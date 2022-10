«J’étais parti tout nu et j’ai observé la fin de l’URSS»

Entre les montagnes perdues du Caucase et les mines de Chiatura, Pierre-Henry Gomont dessine la chute de l’URSS et l’humiliation d’un peuple dans une trilogie dramatiquement drôle.

Slava Segalov a tout perdu dans la chute de l’URSS. Le rouge de sa peinture officielle est passé de mode. Le rideau de fer est tombé et la population a découvert un autre monde, celui du capitalisme sauvage. Les dépeceurs d’empire sont à l’œuvre. Le meilleur ami de Slava, Dimitri Lavrine, s’est reconverti dans le recel de biens publics et tire profit de tout ce qui tombe sous son regard cupide. Ces deux brigands vont croiser la route de Volodia et de sa fille Nina, nostalgiques des chansons tristes et des rêves du communisme. Célèbre pour avoir dessiné le vol du cerveau d’Einstein, Pierre-Henry Gomont raconte la Russie profonde à travers des personnages hauts en couleurs, furieusement accrochés à la vodka et au désir de vivre. Slava est la trilogie fiévreuse d’un pays à la dérive.