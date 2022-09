France: adopter vite la réforme qui fâche, sinon…

Ne pas y aller à la hussarde. Mais ne pas, non plus, procrastiner. Emmanuel Macron a choisi d’agir et « en même temps » de concerter sur le dossier explosif des retraites. Après des semaines d’hésitations et de pressions contradictoires de ses alliés (les uns voulaient foncer, les autres, temporiser), le président a opté pour un projet de loi spécifique qui sera présenté « avant la fin de l’hiver ». Plus question d’insérer le dispositif, par la « tangente », sous forme de simple amendement dans le projet de loi de finances de la Sécurité sociale, histoire d’échapper à la guérilla parlementaire. L’objectif reste malgré tout d’aboutir avant l’été prochain pour donner une impulsion à ce drôle de nouveau quinquennat sans majorité absolue.