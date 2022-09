Guerre en Ukraine: à Moscou, la peur commence à être palpable

Ce vendredi, Vladimir Poutine devrait confirmer l’annexion de territoires ukrainiens et annoncer la suite de son « opération ». Pour la population, ce n’est plus une simple virtualité lointaine. C’est une réalité qui bouscule bien des familles.

Sur la place Rouge, depuis les « référendums » d’annexion dans quatre zones ukrainiennes, les préparatifs se sont accélérés pour mettre en scène une grande fête sous l’énorme bannière « Russie » flanquée des couleurs nationales. Mais, depuis le tonitruant discours de Vladimir Poutine du 21 septembre déclarant la « mobilisation militaire partielle », c’est le conflit qui s’est brutalement invité dans la vie des Moscovites. Avant le concert, feu d’artifice et autres festivités prévues ce vendredi soir face au Kremlin, le président doit prononcer un discours devant les parlementaires. Pour formaliser le rattachement des régions ukrainiennes de Lougansk et Donetsk (dans l’est) et de Kherson et Zaporijjia (dans le sud), probablement dans leurs frontières administratives élargies, incluant donc de facto les terres sous contrôle ukrainien, nouvelle provocation aux yeux de Kiev et de ses alliés.