La «Star Academy» de retour pendant six semaines sur TF1

On sait désormais presque tout ce qu’il y a à savoir sur le retour de la Star Academy, l’émission culte de TF1, qui revient à l’antenne après quinze ans d’absence. La chaîne privée a présenté ce jeudi le dispositif mis en place pour son télécrochet, qui débutera le 15 octobre prochain, et durera six semaines.

Treize apprentis chanteurs entreront dans une quinzaine de jours au château de Dammarie-les-Lys, lieu emblématique de l’émission dans sa première mouture, il y a vingt ans, où ils seront encadrés par l’équipe des professeurs de l’académie, qui choisira, lors du dernier « prime time », le gagnant ou la gagnante du concours. La saison sera plus courte que les précédentes, en raison de la proximité avec la Coupe du monde de football, à la fin novembre ; ce qui implique que plusieurs candidats seront éliminés chaque samedi.