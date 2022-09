«À propos», le podcast du Soir du 30 septembre: protestation en Iran, conclave budgétaire...

Publié le 30/09/2022

Une jeune femme, cheveux au vent, qui chante, en persan, Bella Ciao, l’hymne des révolutionnaires italiens. L’image est devenue virale ; une illustration parmi d’autres de la révolte qui couve en Iran. Depuis 15 jours, Iraniens et Iraniennes manifestent dans différentes villes du pays pour protester après la mort d’une jeune fille qui avait été arrêtée parce que son foulard était mal mis. Deux semaines de manifestations contre le port obligatoire du voile, des dizaines de morts et plus de mille arrestations, les Iraniennes brûlent leur hijab ou se coupent les cheveux.

Où en est-on ? Comment la situation peut-elle évoluer ? Qu’est-ce que ça dit de l’Iran d’aujourd’hui ? On fait le point avec Baudouin Loos, du service monde.

C’est bientôt l’heure de la négociation des budgets pour nos différents niveaux de pouvoir. Les conclaves budgétaires, c’est toujours un exercice difficile. On a demandé à David Coppi, du service politique, si cette année, avec la crise, ça allait être encore pire, notamment pour le gouvernement fédéral.

Ce week-end, c’est la chanteuse Sheila qui se raconte dans les Racines élémentaires. Un entretien passionnant dans lequel l’idole des yéyé explique notamment le début du succès, le tourbillon de la célébrité. Nicolas Crousse, qui a réalisé l’interview, nous raconte.

