Royaume-Uni: malgré la panique sur les marchés, Liz Truss veut poursuivre sa politique de croissance

Malgré la panique engendrée par les annonces de son gouvernement vendredi 23 septembre, Liz Truss a déclaré aux radios locales britanniques maintenir son plan de croissance en l’état.

Sa baisse radicale de taxes, annoncées par Kwasi Kwarteng, est la plus importante depuis les années 1970. Mardi, chose inhabituelle, le FMI a fait une déclaration pour indiquer qu’il observait de près la situation au Royaume-Uni et a indiqué ne pas recommander « de mesures fiscales importantes et non ciblées à ce stade ». Il a aussi pointé du doigt les inégalités engendrées par un tel programme de réduction des taxes. Le fonds s’est même permis une invitation à la prudence : « Le budget (prévu pour le) 23 novembre offrira une première opportunité au gouvernement britannique d’envisager des moyens de fournir un soutien plus ciblé et de réévaluer les mesures fiscales, en particulier celles qui profitent aux hauts revenus ».