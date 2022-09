Lotto aux portes de la D2: un mal pour un bien?

Le rouge du maillot a perdu de son éclat, patiné par des choix hasardeux et la malchance. L’équipe de la Loterie Nationale, mère nourricière du cyclisme belge depuis près de quatre décennies (1985), n’appartiendra bientôt plus à l’élite mondiale.

Elle est quasi reléguée en D2 et voit John Lelangue, son CEO, changer d’air. Mais rajeunie, revitalisée et délestée d’une partie des contraintes liées à la D1, l’une des plus anciennes équipes du peloton espère rebondir. Avec Axel Merckx comme nouveau boss sportif ?