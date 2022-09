L'économiste Eric Dor sur l'inflation inédite: «Elle grimpera encore»

En septembre, le taux d’inflation a atteint 11,27 % en Belgique, un niveau inédit depuis… 1975. Est-il possible de limiter la hausse des prix ? Comment ? Nous avons interrogé l’économiste Eric Dor.

Le taux d’inflation belge est désormais à deux chiffres. La hausse, en rythme annuel, des prix à la consommation a en effet atteint 11,27 % en septembre, contre 9,94 le mois précédent.

Si on s’y attendait, le chiffre est plus élevé que ne le prévoyait le Bureau du Plan, qui tablait sur une inflation de 10,54 % en septembre, puis de 10,73 % en octobre. Et il faut remonter à… 1975 pour retrouver un niveau d’inflation aussi élevé dans notre pays.

L’inflation est due en grande partie aux prix élevés de l’énergie, rappelle Statbel. Et l’inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte de l’évolution des prix des produits énergétiques et des produits alimentaires non transformés, continue aussi d’augmenter, à 6,21 % en septembre, contre 5,74 % en août.