Formule 1: ruée sur les tickets pour le Grand Prix de Belgique 2023

Des tickets sensiblement plus chers

Bien sûr, la « mécanique » est connue : les irréductibles se précipitent généralement dès l’ouverture de la billetterie, afin d’avoir le choix le plus large possible. Puis les ventes se tassent pendant un moment, avant de reprendre de plus belle au fur et à mesure que l’échéance approche. Ici cependant, il est à remarquer que la vente de ces tickets 2023 ne fait l’objet d’aucune « incitation à faire vite », du genre « moins 15 % jusqu’au 31 octobre », et surtout que les prix ont sensiblement augmenté par rapport à 2022 : de 155 à 185 euros pour les tickets Bronze (enceinte générale) par exemple… Et toutes les tribunes sont à l’avenant ; l’inflation, comme pour tout…

Augmentation de la jauge

Il n’empêche : on peut parler d’un « beau départ ». Et aussi s’attendre à d’importantes rentrées supplémentaires liées à la capacité des lieux. On le sait, la jauge imposée par le gouverneur de la Province de Liège avait été fixée depuis un moment à 100.000 spectateurs. Cette année, les organisateurs y avaient subtilement ajouté le nombre de « professionnels » réunis sur le site (teams, prestataires de services, personnel horeca, journalistes, etc.) pour carrément avancer le nombre de 120.000 personnes présentes à Francorchamps à chacune des trois journées du GP 2022. Un nombre dont ne manqueront certainement pas de s’inspirer les autorités chargées de revoir cette jauge à la hausse à partir de l’année prochaine.