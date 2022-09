Un pacte à la consommation pour dépasser la crise du pouvoir d’achat

Pierre-Alexandre Billiet, CEO de Gondola, plaide pour un système alimentaire repensé au profit des consommateurs mais aussi des distributeurs et des producteurs. La clé ? La nourriture locale, durable et saine.

Où est la lumière, alors que l’inflation – 11,27 % en septembre ! – bouche notre horizon ? C’est la question que se posent les consommateurs dont le pouvoir d’achat semble inexorablement tiré vers le bas. « Pourtant, au regard de l’histoire contemporaine, notre pouvoir d’achat, notre longévité et notre qualité de vie n’ont jamais été aussi élevés », observe Pierre-Alexandre Billiet. Chiffres à l’appui, l’économiste et CEO de Gondola (plateforme pour la consommation et le commerce), note toutefois « un petit déclin depuis trois ans. Peut-être avons-nous atteint juste avant le covid un moment de basculement, accéléré par la crise sanitaire et celle de l’énergie. »