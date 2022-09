Au FIFF, à la découverte des jeunes talents de la diaspora francophone

Remettre le public au centre de l’événement est l’objectif de Nicole Gillet, déléguée générale du Festival international du film francophone (FIFF), et de son équipe. Qu’est-ce que cela veut dire pour cette 37e édition ? A défaut d’avoir de grands noms du cinéma français qui, jadis, d’Alain Delon à Vanessa Paradis, en passant par Jean Rochefort ou Audrey Tautou, faisaient œuvre de locomotives, apportaient du glamour à la manifestation et permettaient de dérouler le tapis rouge, le Festival de Namur, qui vit dans un budget serré, salue le cinéma francophone à travers ses films. Des films en provenance du Québec, de la Suisse, de Tunisie, d’Afrique centrale, du Rwanda et de Roumanie. Le but est de faire découvrir au public des jeunes talents de la diaspora francophone.