Crédit immobilier: hausse des taux et PEB, double obstacle pour les emprunteurs

Contracter un crédit immobilier coûte nettement plus cher qu’il y a un an. Et, à côté de la hausse des taux d’intérêt, il vous faudra apporter de plus en plus de fonds propres pour acheter un bien si ce dernier est assorti d’un mauvais PEB (certificat de performance énergétique des bâtiments, NDLR). Car une performance énergétique médiocre du bâti, c’est aussi un risque grandissant à intégrer pour votre établissement de crédit. Immotheker Finotheker, cabinet de conseil indépendant, observe déjà des changements sur le terrain à ce niveau. L’accessibilité à la propriété pour des ménages moins aisés pourrait, par conséquent, encore se resserrer.

