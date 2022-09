Etats-Unis: la Floride dévastée par la violence de l’ouragan Ian, au moins deux morts (photos et vidéo)

Face à l’ampleur des dégâts, le président américain Joe Biden a déclaré jeudi matin l’état de catastrophe naturelle majeure, une décision permettant de débloquer des fonds fédéraux additionnels pour les régions touchées. L’ouragan Ian pourrait avoir causé en Floride des pertes humaines « substantielles » et devenir « le plus meurtrier » à avoir jamais frappé cet Etat du sud des Etats-Unis, a dit jeudi le président américain Joe Biden.

Elle devrait se renforcer, retrouvant la puissance d’un ouragan quand elle touchera terre en Caroline du Sud vendredi, avant de s’affaiblir rapidement de nouveau. Avec le réchauffement de la surface des océans, la fréquence des ouragans les plus intenses, avec des vents plus violents et des précipitations plus importantes, augmente, mais pas le nombre total d’ouragans.