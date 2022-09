Nasser Al-Khelaïfi au centre d’une nouvelle affaire étrange

Accusations incendiaires contre le président du PSG : Libération a révélé le cas d’un ressortissant franco-algérien de 41 ans incarcéré et torturé au Qatar. Il aurait détenu des informations « explosives » et ultra-confidentielles pour Al-Khelaïfi.

À deux mois du coup d’envoi de la Coupe du monde à Doha, le quotidien français « Libération » a braqué les projecteurs sur Nasser Al-Khelaïfi (NAK) et des « méthodes sulfureuses » – incarcération abusive, torture psychologique et extorsion – pour récupérer du matériel informatique qui aurait pu exploser à la face lisse et policée du boss du PSG et par combustion rapide sur le Qatar et son émir, Al-Thani, dont NAK est le plus important des ambassadeurs pour la politique de blanchiment par le sport du petit état du Golfe. En son temps, Al-Khelaïfi a joué au tennis, y compris sur le circuit « pro », mais il se chuchote qu’il n’y a pas accédé uniquement qu’avec des coups droits…