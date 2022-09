Classe moyenne, l’enjeu de société

Elle n’en finit plus d’encaisser les chocs de la crise. Ses éléments les plus fragiles formeraient une classe moyenne « inférieure ». Les politiques volent à son secours.

Par les temps qui courent, la classe moyenne se transforme en classe tous risques. Ses rangs les plus fragiles glissent vers la pauvreté, ils sont au centre du débat politique, où l’on s’interroge en particulier sur la défense du pouvoir d’achat.

Au fait de quoi parle-t-on ? Il n’y a pas de « critères définis pour qualifier la classe moyenne », analyse le politologue Pascal Delwit (ULB), rappelant qu’historiquement « celle-ci faisait avant tout référence aux indépendants, aux commerçants, au secteur de l’horeca, etc. Plus tard est apparue une classe moyenne salariée grâce au développement du tertiaire et plus particulièrement du non-marchand ». Mais comme on le verra plus loin, les partis ont eux aussi leurs définitions.