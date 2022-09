Mondial au Qatar: Hummel marque le coup avec un maillot mortuaire

La couleur du deuil » La Fédération danoise de football avait annoncé vouloir marquer le coup avec des messages critiques lors de sa participation à la Coupe du monde. Son équipementier Hummel n’a pas failli en dévoilant le « kit » que la sélection emportera au Qatar : maillot rouge, maillot blanc – les couleurs du pays – et maillot noir. « La couleur du deuil. La couleur parfaite pour le troisième maillot danois pour cette Coupe du monde », a communiqué l’équipementier danois. « Si nous soutenons totalement l’équipe nationale danoise, cela ne doit pas être confondu avec le soutien à un tournoi qui a coûté à des milliers de personnes leur vie. Nous souhaitons prendre position sur le bilan du Qatar en matière de droits humains et sur son traitement des travailleurs migrants qui ont construit les stades de la Coupe du monde. » D’une sobriété absolue, la vareuse laisse disparaître les logos et écritures sous son unique couleur. Du deuil, donc.