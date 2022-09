Guerre en Ukraine: le sabotage de Nord Stream, grand prix de la guerre hybride?

L’attaque, dénonce l’Otan, est l’exemple même des « procédés hybrides ». Dont le but fondamental est de semer le doute, d’affaiblir l’unité des Alliés, placés devant l’épineuse question : qui a fait ça ?

Le mot est lâché : « Procédé hybride ». Pour les trente pays alliés au sein de l’Otan, plus la Suède et la Finlande en voie d’adhésion, l’attaque spectaculaire menée en secret contre les gazoducs Nord Stream 1 et 2 dans les fonds de la mer Baltique présente tous les aspects d’une attaque « hybride » – dont ils se refusent, à ce stade, à attribuer la responsabilité.

Dans une déclaration adoptée ce jeudi, l’Alliance atlantique souligne que toute « utilisation, à des fins coercitives, du levier de l’énergie ou de tout autre procédé hybride par des acteurs étatiques ou non étatiques » sera combattue. « Toute attaque délibérée contre les infrastructures critiques de pays de l’Alliance se verrait opposer une réponse unie et déterminée », menacent-ils.