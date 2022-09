Sélectionnée parmi les trois femmes arbitres centraux du Mondial, Stéphanie Frappart salue «un signe fort»

Aux côtés de la Rwandaise Salima Mukansanga et de la Japonaise Yoshimi Yamashita – ainsi que de trois autres femmes désignées comme assistantes – Frappart sera au sifflet d’au moins une rencontre au Qatar.

Questionnée sur le choix de l’émirat gazier, régulièrement critiqué pour son respect des droits humains et de la place des femmes dans sa société, Stéphanie Frappart a reconnu que « le sport jouait souvent un rôle ».

« Je ne suis pas décisionnaire de l’endroit de la Coupe du monde. Les instances ont fait leur choix », a estimé l’arbitre âgée de 38 ans, sélectionnée parmi les 36 arbitres centraux du Mondial. « On est toujours attentif quand on est femme dans ce pays-là. J’y ai été il y a trois quatre semaines et j’ai été bien accueillie. »

« C’est aussi un signe fort de la FIFA et des instances de faire arbitrer des femmes dans ce pays-là. Je ne suis pas porte-parole féministe mais si cela peut faire avancer des choses. »