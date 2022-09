Jonas Vingegaard vainqueur de la 3e étape du Tour de Croatie: «Beau de gagner en automne»

Pour sa première course depuis sa victoire au Tour de France, Jonas Vingegaard a remporté la 3e étape du Tour de Croatie (2.1) jeudi, décrochant ainsi sa 6e victoire de la saison.

Vingegaard s’est imposé au sommet à Primosten dans une arrivée difficile avec un passage par un secteur gravier. « C’était un final très difficile », a confié le Danois après la course. « C’était dur de se dresser sur les pédales et il fallait rester assis sur sa selle. J’ai senti que j’avais de bonnes jambes. Nous avons travaillé toute la journée pour la victoire et je suis content d’avoir pu finir le travail. Mais je ne pense pas encore à la victoire finale, la course est encore longue. »