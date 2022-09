Lotto et John Lelangue se séparent, Axel Merckx pressenti pour le remplacer

Inexorablement repoussée vers la D2, l’équipe Lotto -l’une des plus anciennes du peloton pro, active au plus haut niveau depuis 1985- s’apprête à ouvrir un nouveau cycle. Exit John Lelangue, qui en était le manager général depuis 2019. Pour lui succéder, le nom d’un autre Bruxellois est cité avec de plus en plus d’instance, un certain Axel Merckx.