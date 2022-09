Crise énergétique: non, les universités ne fermeront pas leurs portes pour faire des économies

Face à l’augmentation des prix de l’énergie, les universités et établissements d’enseignement ont prix de premières mesures pour limiter les coûts.

Par un souci d’économie, dans un contexte de flambée des prix de l’énergie, l’Université de Strasbourg souhaitait maintenir portes closes deux semaines supplémentaires cet hiver : en prolongeant les vacances de noël et en donnant cours une semaine à distance. Un retour dans le passé vivement critiqué par les organisations syndicales, et qui a finalement été rejeté par le Conseil de la formation et de la vie universitaire. En Fédération Wallonie-Bruxelles, les établissements peuvent prendre des mesures spécifiques, mais le passage au distanciel n’est pas à l’ordre du jour. « Pour des raisons pédagogiques, il est important de maintenir le présentiel », soutient le porte-parole de l’Université de Liège.