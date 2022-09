Mobilisation russe: Poutine reconnaît des erreurs et demande qu’elles soient «corrigées»

Le président russe Vladimir Poutine a demandé jeudi que soient « corrigées les erreurs » dans la mobilisation en cours en Russie pour l’offensive en Ukraine, alors que le mécontentement grandit face à la convocation souvent chaotique des appelés.

Les médias et les Russes sur les réseaux sociaux ont rapporté des cas de mobilisation de personnes âgées, d’étudiants, de malades ou d’appelés sans expérience militaire. La mobilisation a aussi déclenché des manifestations et une fuite de milliers d’hommes à l’étranger. « Cette mobilisation suscite beaucoup d’interrogations. Il faut corriger toutes les erreurs et faire en sorte qu’elles ne se reproduisent plus », a réprimandé M. Poutine lors d’une réunion par visioconférence avec son Conseil de sécurité, diffusée à la télévision russe.