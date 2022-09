Anderlecht: Felice Mazzù à l’épreuve des préjugés

Le très encourageant 9 sur 12 pour commencer la saison ainsi que la qualification pour les poules de la Conférence League avaient rapidement levé les doutes du côté des observateurs et des supporters anderlechtois : l’ancien T1 à succès des Zèbres était le successeur idéal de Vincent Kompany. Mais, après le 1 sur 12 que personne n’avait vu venir et, désormais, un total nettement insuffisant de 13 sur 27 (48 %), les questions ont ressurgi tout aussi vite. Et, avec elles, les idées reçues sur l’entraîneur de l’année, dont celle que l’on entend le plus souvent : Mazzù est taillé pour des équipes comme Charleroi ou l’Union, mais pas pour des grands clubs comme Genk ou Anderlecht. Vérité ou cliché ?