Il ne peut y avoir de classe moyenne «inférieure»

La classe moyenne souffre donc et se fait plus hétérogène que jamais. L’Histoire nous montre que cela peut jouer de très vilains tours.

Lorsque la crise cogne, elle fait l’objet de toutes les craintes et toutes les attentions : la classe moyenne est l’un des acquis les plus précieux de notre modèle basé sur le partage des revenus du travail, mais elle est aussi instable et fragile.

La preuve par la hausse des prix de l’énergie qui, en moins d’un an, a réussi à plomber les finances d’un grand nombre de particuliers et de ménages. Ils vident leur compte épargne ou empruntent pour payer la facture de gaz et d’électricité. Tous voient l’hiver arriver avec appréhension et se demandent comment ils feront si les prix ne reviennent pas à davantage de stabilité. En septembre, l’inflation est passée à 11,27 %, atteignant un niveau que l’on n’avait plus connu depuis 1975.