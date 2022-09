SC Charleroi: Joris Kayembe, le renfort qu’on n’attendait pas en défense axiale

Imaginer Joris Kayembe évoluer en défense centrale était quelque chose de totalement impossible il n’y a pas si longtemps. Pourtant, que ce soit par la force des choses durant la dernière préparation estivale ou plus récemment par choix en championnat, Edward Still a parfois replacé l’ancien joueur de Porto et de Nantes dans son trio axial. Avec un certain succès puisqu’il est presque vu désormais comme l’un des meilleurs remparts défensifs alors qu’on lui a longtemps reproché ses errements défensifs. « Replacer Joris en défense centrale était inimaginable quand je suis arrivé à Charleroi », pointe d’emblée Edward Still. « Et j’en ai tout de suite discuté avec lui. Un des points clés de la défense à quatre du Sporting à ce moment-là, c’était sa faiblesse défensive par moments. Il avait un top instinct offensif, mais il y avait des points de travail défensivement et d’un point de vue physique. Le travail qu’il a fourni sur ces deux points, c’est d’un très haut niveau ! »