Marc Sergeant critique John Lelangue après l’annonce de son départ de Lotto: «Il fait un trou puis quitte le navire qui coule»

Marc Sergeant s’est montré particulièrement critique après le départ annoncé de John Lelangue en tant que manager général de Lotto Soudal, l’équipe dirigée pendant de nombreuses années par Sergeant.

«Imagine, tu reçois un beau bateau, il a été bien entretenu pendant des décennies et pourtant tu commences à faire un trou dedans, mais quand il coule, tu obtiens d’abord un nouveau bateau et ensuite tu quittes le navire en train de couler», a écrit l’ancien coureur, 63 ans, sur Twitter, ajoutant les hashtags #missiegeslaagd ("mission accomplie") et #schandalig» ("scandaleux").