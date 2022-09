Méteo: un vendredi un peu plus doux, mais la pluie guette

Une fois l’éventuelle grisaille matinale dissipée, la journée de vendredi offrira de belles éclaircies. Mais des champs nuageux se développeront et des voiles d’altitude arriveront depuis l’ouest. Le temps devrait toutefois rester généralement sec. Il fera un peu plus doux avec des maxima de 11 à 14ºC en Ardenne et de 15 à 17ºC ailleurs, annonce l’IRM. Le vent s’orientera au sud-ouest et se renforcera pour devenir modéré dans la plupart des régions. En bord de mer, il deviendra assez fort.

Vendredi soir, le ciel se couvrira et des pluies, parfois modérées, atteindront l’ouest du pays. Durant la nuit, les pluies se décaleront progressivement vers l’est mais, à l’arrière, il faudra encore composer avec un ciel variable avec un risque de quelques averses. Les minima seront compris entre 6 ou 7ºC en Haute Ardenne et 12 ou 13ºC à la mer.