Etats-Unis: La Floride dévastée par l’ouragan Ian, au moins une douzaine de morts

« Cela pourrait être l’ouragan le plus meurtrier de l’histoire de la Floride », a dit le président américain Joe Biden lors d’une visite des locaux de l’agence fédérale qui lutte contre les catastrophes naturelles, la Fema. « Les chiffres (…) ne sont pas encore clairs mais nous recevons de premières informations faisant état de pertes humaines qui pourraient être substantielles », a-t-il ajouté, assurant vouloir se rendre dès que possible dans l’Etat du sud, mais aussi sur le territoire américain de Porto Rico, île meurtrie récemment par l’ouragan Fiona.

« Plus de 700 sauvetages confirmés ont eu lieu, et il y en aura sûrement bien plus lorsque davantage de données arriveront », a également déclaré le gouverneur.

Ian a déraciné certains arbres et renversé poteaux électriques et panneaux de signalisation. Ses pluies ont inondé les rues de la marina, où l’eau arrivait encore jusqu’aux mollets jeudi matin. Face à l’ampleur des dégâts, Joe Biden avait déclaré jeudi matin l’état de catastrophe naturelle majeure, une décision permettant de débloquer des fonds fédéraux additionnels pour les régions touchées. Avec le réchauffement de la surface des océans, la fréquence des ouragans les plus intenses, avec des vents plus violents et des précipitations plus importantes, augmente, mais pas le nombre total d’ouragans.