Rallye de Nouvelle-Zélande: Neuville (6e) en manque de confiance, Tanak en tête

La météo pluvieuse annoncée sur la première étape du rallye de Nouvelle-Zélande a bien inondé en certaines occasions les magnifiques spéciales tracées autour d’Hamilton, plus de 200 km au sud d’Auckland où est basé le rallye. Et à ce petit jeu des averses intempestives, Kalle Rovanpera et Sébastien Ogier comptent parmi ceux qui s’en sont plutôt bien sortis. Le premier en a profité pour effacer le handicap d’avoir à ouvrir la route, tandis que le deuxième est passé d’un coup de la 5e à la 1re place au général avant la dernière spéciale du jour. Privé d’aileron arrière pour celle-ci, l’octuple champion du monde a cependant dû lever le pied dans cette dernière difficulté.

Grosse attaque de Tanak

Et Ott Tanak en a profité pour repasser en tête devant un trio de Toyota plutôt menaçant : à l’issue de cette première journée, Evans pointe à… 2 dixièmes de seconde de l’Estonien, Ogier à 6,7 secondes, et Rovanpera à 7,2 secondes. Les candidats à la victoire semblent se trouver dans ce mouchoir, car leurs plus proches poursuivants pointent déjà à 43,8 (Greensmith) et 45,6 secondes (Neuville) de ce peloton de tête ; tous les autres sont beaucoup plus loin ou… déjà plus là. Et Ford a une fois de plus payé le prix fort avec la sortie de route de son « leader », Craig Breen, auteur d’une nouvelle sortie de route (5e spéciale) après avoir un moment été en tête. Il repartira en super-rallye la nuit prochaine, mais n’est évidemment plus concerné par les premières places.