Convivialité et «vieilles teufs» aux Spa 6 Hours

Organisées ce week-end à Francorchamps, les Spa Six Hours proposent un délicieux plongeon dans le passé à l’occasion duquel les vieilles mécaniques ronronnent et donnent le sourire.

C’est un rendez-vous devenu incontournable, voire très attendu de tous les amoureux de vieilles mécaniques et de convivialité. Au retour de l’automne, le paddock de Francorchamps renvoie les odeurs d’antan et réveille les souvenirs. Autour des vieilles tires, bien sûr. Et une fois encore, les organisateurs de l’événement peuvent se vanter d’avoir réuni un panel de participants particulièrement large, avec une forte colonie venue d’outre-Manche…

« Toutes les catégories et toutes les époques seront représentées », annonce Vincent Collard, de la société ‘Roadbook’. « On verra s’affronter des F1 et des Formula Junior pour ce qui est des monoplaces, mais aussi des prototypes, des GT et des voitures de tourisme, le tout pour une large période allant des années ’20 et ’30 au début de la décennie 2000 ! Il y en aura donc pour tous les goûts et toutes les générations de spectateurs. »