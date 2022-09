Enseignement: Caroline Désir veut rendre le néerlandais obligatoire dès 2027-2028

La ministre de l’Éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Caroline Désir, veut que l’apprentissage du néerlandais, ou de l’allemand, soit imposé en Wallonie comme à Bruxelles dès la troisième primaire, à partir de la rentrée 2027-2028, selon une note de la ministre dont La Libre Belgique a pu prendre connaissance.

Actuellement, à Bruxelles, l’apprentissage de la première langue moderne commence en troisième primaire et c’est déjà obligatoirement le néerlandais. C’est le cas également dans les communes wallonnes de la frontière linguistique (Comines-Warneton, Mouscron, Flobecq et Enghien). Ailleurs en Wallonie, en revanche, ce cours apparaît en cinquième primaire et porte sur le néerlandais, l’anglais ou l’allemand, au choix des écoles et des élèves.