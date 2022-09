«Les jambes et la tête»: Le balcon de la Grand-Place, exclusivité sportive

Qui donc, de son vivant, peut se targuer d’avoir salué le peuple d’en bas, depuis le majestueux balcon de l’Hôtel de Ville de Bruxelles, en aplomb de la plus belle place du monde ? D’un geste impérial, d’un salut royal, d’une offrande militaire, les invités qui ont franchi la salle gothique pour s’offrir le sésame vers l’extérieur ont ainsi goûté aux saveurs incomparables d’un contact avec la foule, gavée de pain et de jeux. Comme si cette communion, bien que programmée, entre le héros adulé et ses fervents sympathisants avait une connotation lustrée à l’infini parmi les sculptures qui séparent la haie d’honneur de la Grand-Place de la haie de saltimbanques qui applaudissent en contre-plongée leur cinéma personnel.