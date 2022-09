La Premier League plancherait sur un «All-Star Game» face aux meilleurs joueurs d’autres championnats du top européen

Mais cette suggestion n’est pas enterrée. The Times indique en effet que la Premier League serait intéressée par un « All-Star Game », mais qu’elle l’envisage plus largement. L’idée serait d’opposer un onze du championnat anglais à une équipe composée des meilleurs joueurs de Serie A, Liga et Bundesliga, précise le quotidien britannique. D’autres championnats pourraient se joindre encore. Ces matches de gala pourraient potentiellement être disputés dans divers pays du monde afin de toucher une plus large audience.